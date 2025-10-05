Demoran a un sujeto con antecedentes policiales

En la jornada de hoy 05-10-25, efectivos policiales de la comisaría Décimo Sexta Urbana junto al área de investigaciones de esa dependencia, realizando sus labores específicas en prevención de ilícitos e identificación de personas, demoraron a un hombre con antecedentes policiales y quién, días atrás, aparentemente habría cometido un hecho delictivo.
Los citados efectivos realizaban
sus recorridas en inmediaciones del barrio la olla, lugar donde visualizaron e
identificaron a un hombre -mayor de edad, alias Mickey- quién, tras las
primeras averiguaciones, poseía antecedentes policiales y además, estaría
sindicado como presunto autor de un hecho delictivo.
El demorado fue trasladado a la
citada dependencia donde se continuaron con los trámites de rigor.