domingo, 5 de octubre de 2025

Demoran a un sujeto con antecedentes policiales

En la jornada de hoy 05-10-25, efectivos policiales de la comisaría Décimo Sexta Urbana junto al área de investigaciones de esa dependencia, realizando sus labores específicas en prevención de ilícitos e identificación de personas, demoraron a un hombre con antecedentes policiales y quién, días atrás, aparentemente habría cometido un hecho delictivo.

Los citados efectivos realizaban sus recorridas en inmediaciones del barrio la olla, lugar donde visualizaron e identificaron a un hombre -mayor de edad, alias Mickey- quién, tras las primeras averiguaciones, poseía antecedentes policiales y además, estaría sindicado como presunto autor de un hecho delictivo.

El demorado fue trasladado a la citada dependencia donde se continuaron con los trámites de rigor.