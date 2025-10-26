Demoran a un sujeto que forzaba el baúl de una motocicleta

En la tarde de ayer 25-10-25, efectivos policiales de la Comisaria Primera Urbana habrían tomado conocimiento de un supuesto hecho delictivo, donde demoraron a un hombre que aparentemente se encontraba cometiendo un hecho delictivo.
El procedimiento fue realizado pasadas las
15:30 horas, en inmediaciones de las calles Hipólito Irigoyen y San Juan, lugar
donde los efectivos acudieron rápidamente tras ser solicitados por sus pares de
la Comisaria 4ta Urbana, quienes procedieron a la aprehensión e identificación de
un hombre – de 27 años de edad- momentos en que fue sorprendido forzando el
baúl de una motocicleta – Honda wave 110cc.-, no concluyendo con sus
intenciones.
El aprehendido fue puesto a disposición de la
Unidad Fiscal en turno y trasladado a la citada dependencia, donde se
continuaron con los tramites de rigor.