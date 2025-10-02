Demoran a un sujeto tras robar las zapatillas de un joven

El procedimiento lo realizaron los mencionados
policías, cuando tomaron conocimiento que, en inmediaciones de Cartagena y
Pirovano, personas de identidad desconocida, tras amedrentar a un sujeto que
habría ido a un local comercial, le sustrajeron un par de zapatillas, huyendo
rápidamente del lugar.
Ante tal circunstancia y con las características
aportadas, iniciaron un intenso rastrillaje por la zona, logrando dar con uno
de los presuntos autores, tratándose de un joven de 27 años de edad, logrando
recuperar las zapatillas denunciadas como sustraídas.
El demorado junto a lo recuperado fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladado a la citada dependencia policial donde se prosigue con los trámites del caso.