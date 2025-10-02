jueves, 2 de octubre de 2025

Demoran a un sujeto tras robar las zapatillas de un joven

En la jornada de ayer 01-10-25, efectivos policiales del G.R.I.M. V, en momentos en que realizaban sus labores de prevención, y tras ser alertados que un joven habría sido víctima de la sustracción de un par de zapatillas, logrando la demora de uno de los presuntos autores.

El procedimiento lo realizaron los mencionados policías, cuando tomaron conocimiento que, en inmediaciones de Cartagena y Pirovano, personas de identidad desconocida, tras amedrentar a un sujeto que habría ido a un local comercial, le sustrajeron un par de zapatillas, huyendo rápidamente del lugar.

Ante tal circunstancia y con las características aportadas, iniciaron un intenso rastrillaje por la zona, logrando dar con uno de los presuntos autores, tratándose de un joven de 27 años de edad, logrando recuperar las zapatillas denunciadas como sustraídas.

El demorado junto a lo recuperado fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladado a la citada dependencia policial donde se prosigue con los trámites del caso.