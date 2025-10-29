Demoran a un sujeto y recuperan una mochila robada

En horas de la tarde de ayer 28-10-25, efectivos policiales del comando de patrullas, en momentos en que realizaban sus labores de prevención, y tras ser alertados por el sistema integral de seguridad 911, aprehendieron a un sujeto sindicado como presunto arrebatador y recuperaron una mochila recientemente sustraída.
El procedimiento lo realizaron, cerca de las
18.00 horas, cuando en inmediaciones de calles Chile entre Madariaga y Las
Heras, tras tomar conocimiento que un sujeto habría sustraído en la modalidad
arrebato, una mochila, ante lo cual, tras intensificar las recorridas, logran
localizar al presunto autor, tratándose de un sujeto de 36 años de edad,
hallando entre sus pertenencias la mochila denunciada como sustraída.
El aprehendido y lo recuperado fueron trasladados
a la Comisaría décimo novena urbana, donde se prosigue con los tramites que
corresponden.