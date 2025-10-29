Demoraron a 9 personas y secuestraron 3 motocicletas en operativos de contralor

En el marco de trabajos de Prevención y la Seguridad Integral, ordenado e impulsado por la Jefatura de Policía, durante la madrugada de ayer 28-10-25 efectivos Policiales de la Comisaría Segunda Urbana junto de forma conjunta y coordinada con el Departamento de Distrito Policiales y Unidades Operativas -Comando Patrulla Móvil y Motorizada-, G.R.I.M N° 2, 4, 5, G.I.R, llevaron adelante diferentes operativos de contralor, en distintos sectores que componen la jurisdicción administrativa de su dependencia y zonas aledañas.
Los operativos planificados, dieron inicio
alrededor de las 02:30 horas, extendiéndose hasta pasadas las 04:00 horas
aproximadamente, oportunidad en que se procedió a la identificación de varias
personas para averiguación de sus antecedentes, logrando la demora de 9 de
ellas y al control de los diferentes rodados en los que circulaban, siendo 3
motocicletas secuestradas por falta de documentaciones.
Posteriormente en la citada dependencia se continuaron con las diligencias de rigor.