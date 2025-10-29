Demoraron a cazadores furtivos en Sauce

El procedimiento lo concretaron cuando se
encontraban sobre un camino vecinal a 500 metros aproximadamente de la Ruta
Provincial 23, lugar donde procedieron a la identificación de seis hombres
mayores de edad quienes se movilizaban en cuatro motocicletas, transportando bolsas
con carne de seis ciervos faenados, además de dos carabinas con miras telescópicas,
cartuchos calibre 22 magnum, cuchillos, linternas y celulares.
Es así que, al solicitárseles las
documentaciones, los mismo no pudieron justificar fehacientemente la propiedad
y/o procedencia del animal y, además, tras efectuar el control de la carne, no
contaban con los sellos sanitarios correspondientes, presumiéndose que habrían
sido faenados clandestinamente, como así también, eran trasportadas en rodados
no habilitados para tal fin, razón por lo cual, las personas fueron demoradas y
todas las cosas secuestradas.
Los demorados, juntamente con todo lo
secuestrado, fueron trasladados hasta la citada dependencia policial y puestos
a disposición del Sr. Fiscal de Investigación en turno, llevándose adelante la
investigación del caso.