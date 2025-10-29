miércoles, 29 de octubre de 2025

Demoraron a cazadores furtivos en Sauce

En la madrugada de ayer 28-10-25, cerca de las 00:30 horas, personal de la Policía Rural y Ecológica de Sauce, en el marco de tareas de prevención y  control vehicular e identificación, momentos en que se encontraban Paraje San Ramón, de forma conjunta con  la Dirección de Recursos Naturales de Sauce, lograron demorar a seis hombres que se desplazaban en cuatro motocicletas, llevando consigo armas de fuego, armas blancas y productos cárnicos de dudosa procedencia aparentemente faenados y transportados sin las medidas sanitarias establecidas.

El procedimiento lo concretaron cuando se encontraban sobre un camino vecinal a 500 metros aproximadamente de la Ruta Provincial 23, lugar donde procedieron a la identificación de seis hombres mayores de edad quienes se movilizaban en cuatro motocicletas, transportando bolsas con carne de seis ciervos faenados, además de dos carabinas con miras telescópicas, cartuchos calibre 22 magnum, cuchillos, linternas y celulares.

Es así que, al solicitárseles las documentaciones, los mismo no pudieron justificar fehacientemente la propiedad y/o procedencia del animal y, además, tras efectuar el control de la carne, no contaban con los sellos sanitarios correspondientes, presumiéndose que habrían sido faenados clandestinamente, como así también, eran trasportadas en rodados no habilitados para tal fin, razón por lo cual, las personas fueron demoradas y todas las cosas secuestradas.

Los demorados, juntamente con todo lo secuestrado, fueron trasladados hasta la citada dependencia policial y puestos a disposición del Sr. Fiscal de Investigación en turno, llevándose adelante la investigación del caso.