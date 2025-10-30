Demoraron a "cuatreros" en Saladas

En el marco del Plan Integral de Prevención del Abigeato y Caza Furtiva, efectivos de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Saladas procedieron a la demora de seis hombres que fueron sorprendidos dentro de un establecimiento ganadero aparentemente con intensiones delictivas.
El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las
17:30 horas del pasado 28-10-25, cuando el personal policial realizaba
recorridas de prevención por la zona rural, en dichas circunstancias, observaron
la presencia de varias dentro de un establecimiento ganadero ubicado sobre la Ruta
Nacional N°12 a la altura del kilómetro 900 aproximadamente, por lo que se procedió
a su identificación, tratándose de seis hombres mayores de edad, quienes no
supieron justificar su permanencia en el lugar por ello fueron demorados.
Ante la situación, los mismos fueron trasladados
hasta la dependencia policial donde se llevan a cabo las diligencias
correspondientes.