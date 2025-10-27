Demoraron a cuatro personas por el robo a una barbería

En la madrugada de hoy 27-10-25, personal policial dependientes de la Comisaría 24ta urbana en colaboración con el GRIM IV, llevaron adelante tareas investigativas en relación a un hecho delictivo –supuesto robo- registrado en un local –barbería- ubicado en el barrio Jardín de esta ciudad, donde personas desconocidas habrían sustraído varios elementos, los cuales fueron recuperados en la oportunidad por el damnificado.
Continuando con la línea investigativa, los
uniformados lograron en la vía pública la identificación y posterior demora de
cuatro personas –mayores de edad- quienes serían los presuntos autores del
hecho.
Las personas demoradas fueron puestas a disposición de la justicia y trasladadas hasta la citada comisaria donde se llevan a cabo las diligencias del caso.