Sauce: Demoraron a seis personas, secuestraron motocicletas y animales silvestres faenados clandestinamente

Efectivos policiales dependientes de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Sauce, en conjunto con personal de la Dirección de Recursos Naturales de esa localidad llevaron adelante operativos de contralor de vehículos e identificación de personas en un camino vecinal distante 500 metros de la Ruta Provincial N° 23, oportunidad en que demoraron a seis personas y secuestraron animales silvestres faenados, armas blancas entre otros elementos.
El procedimiento, lo concretaron en horas de la
madrugada de hoy 27-10-25, logrando detener la marcha de 04 motocicletas con un
total de seis ocupantes, -hombres mayores de edad-, quienes tenían en su poder
bolsas de arpilleras, los cuales contenían en su interior un total de 06
ciervos -recientemente faenados-, además varios cuchillos, linternas, dos armas
tipo carabina, cartuchos calibres 22 y teléfonos celulares.
Las personas demoradas y lo secuestrado fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la citada dependencia a fin de continuar con las diligencias del caso.