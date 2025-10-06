lunes, 6 de octubre de 2025

Demoraron a tres jóvenes que causaban disturbios en la vía pública

En horas de la mañana de hoy 06-10-25, efectivos policiales del -GRIM II-, realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas, demoraron a tres personas por causar intranquilidad a los transeúntes.

El procedimiento fue realizado cerca de las 09:00 horas, cuando los citados efectivos se hallaban en inmediaciones de las calles Rio de Janeiro y Añasco, lugar donde visualizaron e identificaron a tres jóvenes – mayores de edad-, quienes no supieron justificar su presencia en el lugar.

Los demorados fueron trasladados a la Comisaria Octava Urbana, donde se continuaron con los tramites de rigor.