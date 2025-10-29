Demoraron a un hombre y secuestraron hierros de dudosa procedencia

En horas de la tarde de ayer 28-10-25, efectivos policiales de la patrulla motorizada en momentos en que realizaban sus labores de prevención, demoraron a un sujeto que llevaba hierros que no pudo justificar su procedencia.
El procedimiento lo realizaron los mencionados
policías, cuando cerca de las 18.30 horas, encontrándose en inmediaciones de
Av. Armenia y Estados unidos, divisan a un sujeto, el cuál llevaba sobre sus
hombros unos hierros de construcción de 12 mts. aproximado de largo, quien al
ser abordado no poseía documento nacional de identidad, no pudiendo justificar
la procedencia de los hierros, además conforme a las primeras averiguaciones
registraría antecedentes policiales por delitos contra la propiedad.
El demorado y lo secuestrado fueron trasladados a
la Comisaría jurisdiccional, donde se prosigue con los tramites del caso.