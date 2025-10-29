miércoles, 29 de octubre de 2025

Demoraron a un hombre y secuestraron hierros de dudosa procedencia

En horas de la tarde de ayer 28-10-25, efectivos policiales de la patrulla motorizada en momentos en que realizaban sus labores de prevención, demoraron a un sujeto que llevaba hierros que no pudo justificar su procedencia.

El procedimiento lo realizaron los mencionados policías, cuando cerca de las 18.30 horas, encontrándose en inmediaciones de Av. Armenia y Estados unidos, divisan a un sujeto, el cuál llevaba sobre sus hombros unos hierros de construcción de 12 mts. aproximado de largo, quien al ser abordado no poseía documento nacional de identidad, no pudiendo justificar la procedencia de los hierros, además conforme a las primeras averiguaciones registraría antecedentes policiales por delitos contra la propiedad.

El demorado y lo secuestrado fueron trasladados a la Comisaría jurisdiccional, donde se prosigue con los tramites del caso.