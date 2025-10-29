Demoraron a un sujeto cuando intentaba robar en una hamburguesería

En horas de la tarde de ayer 28-10-25, efectivos policiales dependientes del Departamento de distritos policiales y unidades operativas, en momentos en que realizaban sus labores de prevención, sorprendieron y demoraron a un sujeto que se encontraba violentando un local comercial, con aparentes intenciones delictivas.
El procedimiento lo realizaron, cerca de las
16.00 horas, cuando por Avenida Independencia al 5500, sorprendieron a un joven
–mayor de edad- que se encontraba intentando abrir un local comercial
(hamburguesería), con aparentes intenciones delictivas, procediendo a su demora
rápidamente.
El demorado fue trasladado a la Comisaría
jurisdiccional, donde se prosigue con los tramites que corresponden.