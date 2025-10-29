miércoles, 29 de octubre de 2025

Demoraron a una pareja y secuestraron una bolsa con marihuana

En horas de la noche del lunes 27-10-25, efectivos policiales del Grupo de intervención rápida –G.I.R.-, en momentos en que realizaban sus labores de prevención, demoraron a un hombre y una mujer que circulaban a bordo de una motocicleta y que tenían en su poder bolsas conteniendo sustancia de origen vegetal.

El procedimiento lo realizaron los mencionados policías, cerca de las 23.30horas, cuando encontrándose por calles Elías Abad observan que por calle Río Iguazú se desplazaba una motocicleta 110cc -marca honda biz-, en la que circulaban un hombre y una mujer –mayores de edad-, quienes al notar la presencia policial, intentan alejarse del lugar, sin embargo, son alcanzados e identificados a los pocos metros, hallando entre sus pertenencias una bolsa con una sustancia vegetal, y otro pequeño bulto.

Ante tal circunstancia, solicitaron colaboración de sus pares de la Dirección general de drogas peligrosas y crimen organizado, quienes una vez en el lugar, tras realizar el test correspondiente arrojo positivo para marihuana con un peso de 203 gramos.

Las personas junto a lo secuestrado fueron trasladados a la Comisaría jurisdiccional, donde se prosigue con los trámites del caso.