Demoraron a una pareja y secuestraron una bolsa con marihuana

El procedimiento lo realizaron los mencionados
policías, cerca de las 23.30horas, cuando encontrándose por calles Elías Abad
observan que por calle Río Iguazú se desplazaba una motocicleta 110cc -marca
honda biz-, en la que circulaban un hombre y una mujer –mayores de edad-,
quienes al notar la presencia policial, intentan alejarse del lugar, sin
embargo, son alcanzados e identificados a los pocos metros, hallando entre sus
pertenencias una bolsa con una sustancia vegetal, y otro pequeño bulto.
Ante tal circunstancia, solicitaron colaboración
de sus pares de la Dirección general de drogas peligrosas y crimen organizado,
quienes una vez en el lugar, tras realizar el test correspondiente arrojo
positivo para marihuana con un peso de 203 gramos.
Las personas junto a lo secuestrado fueron trasladados a la Comisaría jurisdiccional, donde se prosigue con los trámites del caso.