Desde la Policía brindaron detalles del operativo de seguridad para las elecciones legislativas del 26 de Octubre 2025

Dicho dispositivo de seguridad, consistirá en la
custodia externa de los establecimientos escolares afectados como lugares de
votación, seguridad de las instalaciones de la Subdirección del Centro de
Cómputos y de la Sucursal local del Correo Oficial durante los días de comicios
y hasta el cierre del escrutinio provisorio; y del recinto y accesos de la
Honorable Legislatura y/o establecimiento o dependencia oficial que se disponga
la realización de las operaciones de los escrutinios definitivos de las elecciones
a desarrollarse.
El Comando Electoral en la Provincia de Corrientes,
estará a cargo del Comandante de distrito electoral de Corrientes General de
Brigada HECTOR CESAR TORNERO de conformidad con las normas establecidas y
dependerá del PODER EJECUTIVO NACIONAL, que tendrá a su cargo las funciones de
coordinación y ejecución referentes a las medidas de seguridad que establece el
Código Electoral Nacional Ley N° 19.945 texto ordenado por el Decreto N°
2135/83 y sus modificatorias.
La Policía de la Provincia de Corrientes, a través
de sus diferentes áreas, tendrá a su cargo la responsabilidad de hacer ejecutar
y coordinar la seguridad y custodia de los comicios en todo el territorio de la
provincia, conforme lo establece la Constitución de la Provincia de Corrientes
y lo normado en el Art.8 inc. “e” de la Ley Orgánica Policial.
Por tal motivo, y a los fines de garantizar el normal desarrollo de las presentes elecciones, se afectará el 100% de efectivos policiales de las distintas Direcciones Generales, Direcciones, Departamentos, Comisarías, Divisiones y Grupos Especiales de la Provincia de Corrientes, desde el inicio y hasta la finalización del servicio, adoptando las previsiones respectivas al respecto, de modo tal de posibilitar sufragar un 50% del personal se afectará en horario matutino (de 07:00 a 14:00hs.) y el restante 50% del personal se dispondrá en horario vespertino (de 14:00 hs. hasta finalizar).”