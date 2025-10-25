sábado, 25 de octubre de 2025

Desde la Policía brindaron detalles del operativo de seguridad para las elecciones legislativas del 26 de Octubre 2025

Con motivo de los comicios a realizarse el próximo domingo 26 de Octubre de 2025 para las Elecciones Legislativas nacionales convocadas por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº335/2025, convoca al electorado de la Nación Argentina para la elección nacional de candidatos a Senadores y diputados nacionales, el comando general electoral, conjuntamente con el Ministerio de Seguridad; la Subsecretaria de Seguridad y la Policía de la Provincia de Corrientes, han dispuesto un importante operativo de seguridad, a través de la Orden Operacional-Jefatura de Policía N° 21/25, elaborado por la Dirección de Planeamiento y Operaciones, a fin de garantizar el orden y la seguridad pública, antes, durante y después del Acto eleccionario, a los efectos de lograr el normal desarrollo del mismo en todo el territorio provincial.

Dicho dispositivo de seguridad, consistirá en la custodia externa de los establecimientos escolares afectados como lugares de votación, seguridad de las instalaciones de la Subdirección del Centro de Cómputos y de la Sucursal local del Correo Oficial durante los días de comicios y hasta el cierre del escrutinio provisorio; y del recinto y accesos de la Honorable Legislatura y/o establecimiento o dependencia oficial que se disponga la realización de las operaciones de los escrutinios definitivos de las elecciones a desarrollarse.

El Comando Electoral en la Provincia de Corrientes, estará a cargo del Comandante de distrito electoral de Corrientes General de Brigada HECTOR CESAR TORNERO de conformidad con las normas establecidas y dependerá del PODER EJECUTIVO NACIONAL, que tendrá a su cargo las funciones de coordinación y ejecución referentes a las medidas de seguridad que establece el Código Electoral Nacional Ley N° 19.945 texto ordenado por el Decreto N° 2135/83 y sus modificatorias.

La Policía de la Provincia de Corrientes, a través de sus diferentes áreas, tendrá a su cargo la responsabilidad de hacer ejecutar y coordinar la seguridad y custodia de los comicios en todo el territorio de la provincia, conforme lo establece la Constitución de la Provincia de Corrientes y lo normado en el Art.8 inc. “e” de la Ley Orgánica Policial.

Por tal motivo, y a los fines de garantizar el normal desarrollo de las presentes elecciones, se afectará el 100% de efectivos policiales de las distintas Direcciones Generales, Direcciones, Departamentos, Comisarías, Divisiones y Grupos Especiales de la Provincia de Corrientes, desde el inicio y hasta la finalización del servicio, adoptando las previsiones respectivas al respecto, de modo tal de posibilitar sufragar un 50% del personal se afectará en horario matutino (de 07:00 a 14:00hs.) y el restante 50% del personal se dispondrá en horario vespertino (de 14:00 hs. hasta finalizar).”