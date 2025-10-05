Solicitan a la comunidad datos sobre un vehículo que se dio a la fuga tras provocar un accidente fatal en San Cosme

La Policía de Corrientes informa
que, en relación al siniestro vial ocurrido en la noche del viernes 3 de octubre del
corriente año, en inmediaciones de la Ruta Nacional N° 12, a la altura del
kilómetro 1052, donde lamentablemente una mujer perdió la vida y un hombre
resultó con lesiones de consideración, se continúan realizando intensas tareas
investigativas tendientes a identificar y localizar al vehículo y el o los
ocupantes que habrían abandonado el lugar tras protagonizar el hecho.
En este sentido,
independientemente de la labor que realiza la Policía, se solicita a la
población en general y a cualquier persona que pueda aportar datos,
testimonios, registros fílmicos (como cámaras de seguridad o de vehículos
particulares) o información que contribuya al esclarecimiento del siniestro,
que se comunique de manera inmediata con la Comisaría de Distrito San Cosme
4-496051- la Unidad Regional N°1 - San Luis del Palmar, la Dependencia Policial
más cercana a su domicilio y/o comunicarse al número telefónico gratuito del
Sistema Integral de Seguridad (S.I.S.) 911 en la Capital y 101 en el Interior
Provincial.
Toda colaboración resulta de vital importancia para avanzar en la investigación y esclarecer las circunstancias que rodearon este lamentable episodio.