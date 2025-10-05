domingo, 5 de octubre de 2025

Solicitan a la comunidad datos sobre un vehículo que se dio a la fuga tras provocar un accidente fatal en San Cosme

La Policía de Corrientes informa que, en relación al siniestro vial ocurrido en la noche del viernes 3 de octubre del corriente año, en inmediaciones de la Ruta Nacional N° 12, a la altura del kilómetro 1052, donde lamentablemente una mujer perdió la vida y un hombre resultó con lesiones de consideración, se continúan realizando intensas tareas investigativas tendientes a identificar y localizar al vehículo y el o los ocupantes que habrían abandonado el lugar tras protagonizar el hecho.

En este sentido, independientemente de la labor que realiza la Policía, se solicita a la población en general y a cualquier persona que pueda aportar datos, testimonios, registros fílmicos (como cámaras de seguridad o de vehículos particulares) o información que contribuya al esclarecimiento del siniestro, que se comunique de manera inmediata con la Comisaría de Distrito San Cosme 4-496051- la Unidad Regional N°1 - San Luis del Palmar, la Dependencia Policial más cercana a su domicilio y/o comunicarse al número telefónico gratuito del Sistema Integral de Seguridad (S.I.S.) 911 en la Capital y 101 en el Interior Provincial.

Toda colaboración resulta de vital importancia para avanzar en la investigación y esclarecer las circunstancias que rodearon este lamentable episodio.