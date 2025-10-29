Destacan el exitoso operativo de seguridad desplegado durante las Elecciones Legislativas del 26 de Octubre

Dicho dispositivo de seguridad,
consistió en la custodia externa de los establecimientos escolares afectados
como lugares de votación, seguridad de las instalaciones de la Subdirección del
Centro de Cómputos y de la Sucursal local del Correo Oficial durante los días
de comicios y hasta el cierre del escrutinio provisorio; y del recinto y
accesos de la Honorable Legislatura y/o establecimiento o dependencia oficial donde
se realizó las operaciones de los escrutinios definitivos de las elecciones.
El Comando Electoral en la
Provincia de Corrientes, estuvo a cargo del Comandante de distrito electoral de
Corrientes General de Brigada HECTOR CESAR TORNERO de conformidad con las
normas establecidas y dependerá del PODER EJECUTIVO NACIONAL, y tuvo a su cargo
las funciones de coordinación y ejecución referentes a las medidas de seguridad
que establece el Código Electoral Nacional Ley N° 19.945 texto ordenado por el
Decreto N° 2135/83 y sus modificatorias.
La Policía de la Provincia de
Corrientes, a través de sus diferentes áreas, tuvo a su cargo la
responsabilidad de hacer ejecutar y coordinar la seguridad y custodia de los
comicios en todo el territorio de la provincia, conforme lo establece la
Constitución de la Provincia de Corrientes y lo normado en el Art.8 inc. “e” de
la Ley Orgánica Policial.
Por tal motivo, y a los fines de
garantizar el normal desarrollo de las presentes elecciones, se afectó el 100%
de efectivos policiales de las distintas Direcciones Generales, Direcciones,
Departamentos, Comisarías, Divisiones y Grupos Especiales de la Provincia de
Corrientes, desde el inicio y hasta la finalización del servicio, adoptando las
previsiones respectivas al respecto.
En tal sentido destacan el resultado del operativo de seguridad implementado por la Policía de Corrientes, el cuál finalizó exitosamente.