Detienen a dos sujetos con pedido de captura

El procedimiento lo realizaron en
inmediaciones de Avenida Ibera y calle Valerio Bonastre, cerca de las 03:00
horas, donde demoraron e identificaron a un mayor de edad, el cual resulto que
tras las primeras averiguaciones registraría pedido de captura.
Posteriormente identificaron y
demoraron a un joven mayor de edad, alrededor de las 04:00 horas, cuando se
encontraban por calles Taragui y Rio Limay, donde tras realizar las primeras
averiguaciones resulto que el mismo registraría pedido de secuestro.
Los demorados fueron trasladados
hasta las comisarias jurisdiccionales donde se llevan adelante las diligencias
de cada caso.