miércoles, 1 de octubre de 2025

Detienen a dos sujetos con pedido de captura

Efectivos policiales pertenecientes de Departamento de Distritos Policiales y Unidades Operativas -Comando Patrulla Motorizada-, en la madrugada de hoy 01-10-25, momentos en que realizaban recorrida de prevención de ilícitos en diferentes procedimientos, demoraron a dos hombres, que se encontraban merodeando observando detenidamente los domicilios y vehículos estacionados en la zona.

El procedimiento lo realizaron en inmediaciones de Avenida Ibera y calle Valerio Bonastre, cerca de las 03:00 horas, donde demoraron e identificaron a un mayor de edad, el cual resulto que tras las primeras averiguaciones registraría pedido de captura.

Posteriormente identificaron y demoraron a un joven mayor de edad, alrededor de las 04:00 horas, cuando se encontraban por calles Taragui y Rio Limay, donde tras realizar las primeras averiguaciones resulto que el mismo registraría pedido de secuestro.

Los demorados fueron trasladados hasta las comisarias jurisdiccionales donde se llevan adelante las diligencias de cada caso.