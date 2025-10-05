Detienen a un hombre con pedido de captura

En la tarde de ayer 04-10-25, efectivos policiales de la Unidad Especial de Antiarrebatos, realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas, demoraron a un hombre con antecedentes policiales y quien, tras las primeras averiguaciones, registraría pedido de detención.
El procedimiento fue realizado
cerca de las 20:00horas, cuando hallándose por Av. Independencia intersección
con calle Rio Juramento divisaron a un hombre merodeando la zona, por lo que al
proceder a su identificación resultó ser de–de 28 años de edad-, quien tras las
correspondientes averiguaciones resultó poseer antecedentes policiales y además
pedido de detención activo.
El demorado fue trasladado a la comisaria octava urbana, donde se continuaron con los tramites de rigor correspondientes.