Dos demorados en diferentes procedimientos

En horas de la noche de ayer y la
madrugada de hoy 02-10-25, efectivos policiales dependiente del Grupo de
Respuesta Inmediata Motorizada, en diferentes procedimientos realizados,
demoraron a varias personas.
El primero de los procedimientos
lo realizaron, cerca de las 23:00 horas, cuando efectivos del G.R.I.M. 4,
encontrándose en Calles Los tulipanes y Remedios de Escalada, demoraron e
identificaron a un joven de 22 años de edad, que se encontraba visualizado los
vehículos estacionados, quien al ser abordado no supo justificar su accionar.
De igual forma, cerca de las
23:45 horas, personal del G.R.I.M. 1, en inmediaciones del Parque Camba Cua,
visualizan a un sujeto circulando de a pie, quien observaba el interior de un
vehículo estacionado en lugar y al consultar su presencia en el lugar, no supo
justificar su presencia ni accionar, además conforme a las primeras
averiguaciones, registraba antecedentes policiales por delitos contra la
propiedad, por lo que demoraron a un hombre de 37 años de edad.
Así mismo, alrededor de las 01:00
horas, policías del G.R.I.M. 2, procedieron a la demora de dos hombres mayores
de edad, los cuales por calles Las Piedras y Cartagena, habría estado
observando los domicilios y los vehículos estacionados.
Los demorados fueron trasladados
a las distintas comisarías jurisdiccionales, donde se prosigue con los tramites
de cada caso.