jueves, 2 de octubre de 2025

Dos demorados en diferentes procedimientos

En horas de la noche de ayer y la madrugada de hoy 02-10-25, efectivos policiales dependiente del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada, en diferentes procedimientos realizados, demoraron a varias personas.

El primero de los procedimientos lo realizaron, cerca de las 23:00 horas, cuando efectivos del G.R.I.M. 4, encontrándose en Calles Los tulipanes y Remedios de Escalada, demoraron e identificaron a un joven de 22 años de edad, que se encontraba visualizado los vehículos estacionados, quien al ser abordado no supo justificar su accionar.

De igual forma, cerca de las 23:45 horas, personal del G.R.I.M. 1, en inmediaciones del Parque Camba Cua, visualizan a un sujeto circulando de a pie, quien observaba el interior de un vehículo estacionado en lugar y al consultar su presencia en el lugar, no supo justificar su presencia ni accionar, además conforme a las primeras averiguaciones, registraba antecedentes policiales por delitos contra la propiedad, por lo que demoraron a un hombre de 37 años de edad.

Así mismo, alrededor de las 01:00 horas, policías del G.R.I.M. 2, procedieron a la demora de dos hombres mayores de edad, los cuales por calles Las Piedras y Cartagena, habría estado observando los domicilios y los vehículos estacionados.

Los demorados fueron trasladados a las distintas comisarías jurisdiccionales, donde se prosigue con los tramites de cada caso.