domingo, 5 de octubre de 2025

Dos demorados en diferentes procedimientos

En horas de la tarde del viernes 03-10-25, efectivos policiales del comando de patrullas, en momentos en que realizaban sus labores de prevención, demoraron a un hombre que habría brindado datos filiatorios erróneos, y el cual se determinó que presentaba antecedentes policiales.

El procedimiento lo realizaron, cerca de las 16.00 horas, cuando en inmediaciones de Av. Gobernador Ruiz y Gallino, observaron un sujeto que se encontraba merodeando, y al proceder a la identificación del mismo, no posee documento de identidad, y brinda verbalmente datos erróneos, ante lo cual, tras verificar fehacientemente su identidad, resultó ser un hombre de 44 años de edad y se determinó que presentaba antecedentes policiales.

De igual forma, alrededor de las 18.00 horas, continuando con sus labores de prevención, por Av. Gobernador Ruiz y México, observaron un sujeto que se encontraba merodeando, quien al ser abordado no poseía documento de identidad, y tras las primeras averiguaciones resultó que contaba con antecedentes policiales.

Los demorados fueron traslados a la cría 6ta. Urbana, donde se prosigue con los tramites de cada caso.