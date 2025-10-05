Dos demorados en diferentes procedimientos

El procedimiento lo realizaron, cerca de las 16.00 horas, cuando en
inmediaciones de Av. Gobernador Ruiz y Gallino, observaron un sujeto que se
encontraba merodeando, y al proceder a la identificación del mismo, no posee
documento de identidad, y brinda verbalmente datos erróneos, ante lo cual, tras
verificar fehacientemente su identidad, resultó ser un hombre de 44 años de
edad y se determinó que presentaba antecedentes policiales.
De igual forma, alrededor de las 18.00 horas, continuando con sus labores
de prevención, por Av. Gobernador Ruiz y México, observaron un sujeto que se
encontraba merodeando, quien al ser abordado no poseía documento de identidad,
y tras las primeras averiguaciones resultó que contaba con antecedentes
policiales.
Los demorados fueron traslados a la cría 6ta. Urbana, donde se prosigue con los tramites de cada caso.