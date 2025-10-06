lunes, 6 de octubre de 2025

Dos demorados en diferentes procedimientos

En horas de la madrugada de hoy 06-10-25, efectivos policiales del GRIM, en diferentes procedimientos realizados, demoraron a dos sujetos en diferentes procedimientos.

El primero de los procedimientos lo realizó personal del –G.R.I.M. I-, cerca de las 00.00 horas, al encontrarse de recorridas en prevención de delitos, visualizaron a esta persona, observando debajo de una camioneta 4x4 estacionada por Av. Costanera, quien al intentar identificarlo el mismo apresura su paso evadiendo al personal policial, siendo demorado a pocos metros y trasladado a la comisaría jurisdiccional para continuar con trámites de rigor, siendo identificado tratándose de un hombre de 32 años de edad, quien además contaría con antecedentes policiales por delitos contra la propiedad.

De igual forma, personal del GRIM II, cerca de las 01.30 horas, en inmediaciones de calles Zibelman y Av. Medrano, tras ser alertados por el sistema de emergencia 911, que una camioneta conducida por una persona presumiblemente habría colisionado y volcado contra un poste de Luz en la citada intersección, y por manifestaciones de vecinos, el conductor se encontraba en aparente estado de haber ingerido algún tipo de bebidas, por lo que proceden a su identificación y demora preventiva.

Los demorados y lo secuestrado fueron trasladados a las comisarías jurisdiccionales, donde se prosigue con los tramites de cada caso.