Dos demorados en diferentes procedimientos

En horas de la madrugada de hoy
06-10-25, efectivos policiales del GRIM, en diferentes procedimientos
realizados, demoraron a dos sujetos en diferentes procedimientos.
El primero de los procedimientos
lo realizó personal del –G.R.I.M. I-, cerca de las 00.00 horas, al encontrarse
de recorridas en prevención de delitos, visualizaron a esta persona, observando
debajo de una camioneta 4x4 estacionada por Av. Costanera, quien al intentar
identificarlo el mismo apresura su paso evadiendo al personal policial, siendo
demorado a pocos metros y trasladado a la comisaría jurisdiccional para
continuar con trámites de rigor, siendo identificado tratándose de un hombre de
32 años de edad, quien además contaría con antecedentes policiales por delitos
contra la propiedad.
De igual forma, personal del GRIM
II, cerca de las 01.30 horas, en inmediaciones de calles Zibelman y Av.
Medrano, tras ser alertados por el sistema de emergencia 911, que una camioneta
conducida por una persona presumiblemente habría colisionado y volcado contra
un poste de Luz en la citada intersección, y por manifestaciones de vecinos, el
conductor se encontraba en aparente estado de haber ingerido algún tipo de
bebidas, por lo que proceden a su identificación y demora preventiva.
Los demorados y lo secuestrado fueron trasladados a las comisarías jurisdiccionales, donde se prosigue con los tramites de cada caso.