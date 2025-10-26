domingo, 26 de octubre de 2025

Dos demorados tras provocar disturbios en la vía pública

En la tarde de ayer 25-10-25, efectivos policiales del Grupo de Respuestas Inmediata Motorizada N° 4, tras ser alertados sobre un disturbio en la vía pública en inmediaciones del barrio Universitario, demoraron a dos personas.

El procedimiento fue realizado cerca de las 16:30 horas, cuando los citados efectivos junto a sus pares de otras dependencias, se hicieron presentes en calles Agustín Maza y Pedro Uriarte, donde identificaron a dos hombres – de 25 y 29 años de edad- quienes poseían postes y otras cosas, aparentemente con intenciones de usurpar un terreno en la zona, por lo que, al no poder justificar su accionar, fueron demorados.

Las personas fueron trasladadas a la Comisaria Décimo Sexta Urbana, donde se continuaron con los tramites de rigor.