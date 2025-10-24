Dos heridos graves tras choque de motocicletas en Santo Tomé

En la tarde del miércoles 22-10-25,
efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Primera de Santo Tomé habrían
tomado conocimiento de un siniestro vial ocurrido en inmediaciones de las
calles San Martin y Víctor Navajas de esa ciudad, el cual tuvo como protagonistas
a dos motocicletas, resultando gravemente lesionadas tres personas.
Según la información inicial
obtenida, el siniestro habría ocurrido cerca de las 16:30horas, en el cual, una
motocicleta -marca Gilera Smash 110cc.- guiada por un hombre -de 37 años de
edad- y un segundo rodado -marca Zanella ZB 110cc.- conducido por un joven -de
18 años de edad- acompañado de una menor de edad, por causas y circunstancias
que aún se investigan habrían colisionado, siendo auxiliados y trasladados al
hospital local, dónde determinaron que poseían lesiones graves, posteriormente,
el joven de 18 años fue trasladado al Hospital Escuela de esta ciudad capital
para su atención.
En el lugar se realizaron las diligencias correspondientes, tomando intervención la Unidad Fiscal en turno, continuándose con los trámites de rigor en la citada dependencia.