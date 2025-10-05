Dos jóvenes resultaron lesionados tras choque de motocicletas en Goya

En horas de la mañana de hoy 05-10-25, cerca de las 06.30 horas, efectivos policiales de la Comisaría de distrito Segunda de Goya tomaron conocimiento que en inmediaciones de Avenida Mazzanti y calle Jujuy de la ciudad de Goya, lugar donde habrían colisionado dos motocicletas, resultando ambos con lesiones de diferentes consideraciones.
Conforme a las primeras
averiguaciones, el siniestro tuvo como protagonista a una motocicleta Brava
Nevada 110 conducida por un joven de apellido Ponce de León –mayor de edad-, y
una motocicleta –guerrero 110c.c.-, guiada por otro joven de apellido Rojas
Insaurralde -20-, a consecuencia del mismo, ambos motociclistas fueron
trasladados al hospital local, donde se determinó que Ponce de León presentaba
lesiones de carácter grave, en tanto, el otro joven lesiones de menor
consideración.
En el lugar se realizaron las
diligencias del caso, con intervención de la unidad fiscal en turno, en tanto,
en la citada dependencia policial se prosigue con los tramites que
corresponden.