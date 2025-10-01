Dos obreros murieron electrocutados en Santa Lucía

Las víctimas fueron identificadas como Olivo
David Alejandro, con domicilio en la ciudad de Goya, y Cáceres Luis Alfredo,
oriundo de Lavalle.
Ambos se encontraban trabajando en la
colocación de canaletas de desagüe cuando, de manera accidental, el andamio
metálico que utilizaban —de más de seis metros de largo— hizo contacto con un
tendido eléctrico. La descarga provocó su fallecimiento inmediato en el lugar.
En el hecho intervino personal de la Comisaría
de Santa Lucía, junto a peritos de Goya bajo la supervisión del Comisario Mayor
Marcelo Rojas y el Subcomisario José Romero.
La Fiscal María Eugenia Ballara dispuso que no
se realice autopsia, autorizando la entrega de los cuerpos a sus familiares
para el velatorio e inhumación.
Otras dos personas fueron trasladadas de
urgencia al hospital local, donde permanecen en estado de shock.