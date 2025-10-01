miércoles, 1 de octubre de 2025

Dos obreros murieron electrocutados en Santa Lucía

Ayer, alrededor de las 19:50, se produjo un trágico accidente de trabajo en un galpón en construcción ubicado en Ruta Provincial N°27 y Avenida Alfonsín, en la localidad de Santa Lucía. Dos obreros murieron electrocutados cuando realizaban tareas de mantenimiento en las canaletas.

Las víctimas fueron identificadas como Olivo David Alejandro, con domicilio en la ciudad de Goya, y Cáceres Luis Alfredo, oriundo de Lavalle.

Ambos se encontraban trabajando en la colocación de canaletas de desagüe cuando, de manera accidental, el andamio metálico que utilizaban —de más de seis metros de largo— hizo contacto con un tendido eléctrico. La descarga provocó su fallecimiento inmediato en el lugar.

En el hecho intervino personal de la Comisaría de Santa Lucía, junto a peritos de Goya bajo la supervisión del Comisario Mayor Marcelo Rojas y el Subcomisario José Romero.

La Fiscal María Eugenia Ballara dispuso que no se realice autopsia, autorizando la entrega de los cuerpos a sus familiares para el velatorio e inhumación.

Otras dos personas fueron trasladadas de urgencia al hospital local, donde permanecen en estado de shock.