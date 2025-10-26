El can “Roque” marcó la existencia de 48 kilos de marihuana dentro de dos encomiendas

Los gendarmes controlaron un transporte de paquetería y realizaron la apertura de las piezas postales, donde hallaron paquetes amorfos con la droga.
Efectivos del Escuadrón 47 “Ituzaingó” mientras efectuaban controles vehiculares detuvieron la marcha de un transporte de servicio de paquetería.
Con ayuda del can “Roque”, los funcionarios iniciaron el registro del rodado y fueron alertados por el perro que marcó la presencia de estupefacientes.
Los uniformados tomaron contacto con el Juzgado Federal N° 2 de Corrientes, el cual autorizó la apertura de las piezas postales. Al abrirlas, los gendarmes sacaron paquetes amorfos que contenían una sustancia vegetal.
Se decomisó un total de 48 kilos 044 gramos de marihuana, en infracción a la Ley 23.737.