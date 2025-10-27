El Sombrero: La Policía recuperó una motocicleta robada

Efectivos policiales de la Comisaría de Distrito El Sombrero, en colaboración con la unidad fiscal en turno, en el marco de labores de investigación en relación a un hecho delictivo, en la mañana de ayer 26-10-25, lograron recuperar una motocicleta que habría sido denunciada como sustraída.
Los distintos trabajos de investigación en
relación al hecho un hecho delictivo, posibilito que hacia la bajada al rio en
una zona de un descampado lindante a un establecimiento ganadero, hallar y
recuperar una motocicleta -marca Honda modelo Wave 110 c.c-, la cual sería
presuntamente la denunciada como sustraída, por lo que se procedió a su
secuestro preventivo bajo las formalidades legales correspondientes.
Lo secuestrado fue trasladado a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.