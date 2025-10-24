viernes, 24 de octubre de 2025

Emotiva ceremonia por el 22° Aniversario de Creación de la División del Grupo Táctico Operacional (G.T.O.)

COMPLEJO FORMATIVO POLICIAL “SANTA CATALINA”

En la mañana de ayer 23-10-25, cerca de las 09:00 horas, se desarrolló un emotivo acto por el 22° Aniversario de Creación de la División del Grupo Táctico Operacional, que fue presidido por el Subjefe de la Policía de Corrientes, Comisario General Walter Darío Aceval acompañado del Subsecretario de Seguridad Vial Dr. Juan Manuel Saloj, el Subsecretario de Seguridad Ciudadana Dr. Oscar Martínez, el Director General de Grupos Especiales Crio. General Lic. Claudio German Balmaceda y demás integrantes de la Plana Mayor.

La ceremonia se realizó en las instalaciones del Complejo Formativo Policial “Santa Catalina”, inició con una misa celebrada por el capellán de la Institución, presbítero Guillermo Danuzzo.

Posteriormente, se dirigió a los presentes el Sargento Primero Ogara Rodolfo, quien destacó el compromiso y vocación de servicio de todos sus camaradas, para luego dar inicio a la entrega de testimonios de reconocimientos a los Directores Generales, Ex Jefes y al Personal Superior y Subalterno en situación de retiro.

Durante el acto se vivieron momentos de gran emotividad, estuvieron presentes, además jefes de comisarías, cadetes, integrantes de las unidades especiales, entre otros.