Emotiva ceremonia por el 22° Aniversario de Creación de la División del Grupo Táctico Operacional (G.T.O.)

COMPLEJO FORMATIVO POLICIAL “SANTA CATALINA”
La ceremonia se realizó
en las instalaciones del Complejo Formativo Policial “Santa Catalina”, inició
con una misa celebrada por el capellán de la Institución, presbítero Guillermo
Danuzzo.
Posteriormente, se dirigió
a los presentes el Sargento Primero Ogara Rodolfo, quien destacó el compromiso
y vocación de servicio de todos sus camaradas, para luego dar inicio a la
entrega de testimonios de reconocimientos a los Directores Generales, Ex Jefes
y al Personal Superior y Subalterno en situación de retiro.
Durante el acto se
vivieron momentos de gran emotividad, estuvieron presentes, además jefes de
comisarías, cadetes, integrantes de las unidades especiales, entre otros.