En diferentes procedimientos demoran a dos personas y secuestran elementos de dudosa procedencia

El primer procedimiento lo concretaron cerca de
las 03:30 horas, cuando fueron alertados a través del Sistema Integral de
Seguridad 911, que en inmediaciones de calles Güemes y Valdés Peña se estaría
produciendo un altercado entre varias personas, por tal motivo de manera
inmediata se dirigieron al lugar, donde estos al notar la presencia policial se
dieron a la fuga, por lo que se logra la demora e identificación de un hombre
mayor de edad, quien tenía en su poder un arma blanca -machete-, una resortera
de fabricación casera -gomera- y varias piedras.
Posteriormente, en la mañana de hoy 30-10-25,
encontrándose sobre Avenida Maipú y calle Mercedita de San Martín de esta
ciudad, visualizaron a un sujeto merodeando a bordo de una bicicleta -playera-,
observando el interior de los domicilios y vehículos de la zona, por lo que se
procedió a identificación y posterior demora de un joven mayor de edad alias
-cascostito-, quien además tras las primeras averiguaciones registraría
antecedentes policiales.
En ambos casos, los demorados junto a los secuestrado en cada oportunidad, fueron trasladados hasta las comisarias jurisdiccionales donde se prosiguen con las diligencias del caso.