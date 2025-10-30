jueves, 30 de octubre de 2025

En diferentes procedimientos demoran a dos personas y secuestran elementos de dudosa procedencia

Efectivos policiales dependientes del Destacamento San Marcos, en horas de la madrugada y mañana de hoy 30-10-25, momentos en que encontraban de recorrida de prevención de ilícitos por el ámbito de su jurisdicción asignada, en diferentes procedimientos demoraron a dos personas y secuestro en poder de ellas varios elementos de dudosa procedencia.

El primer procedimiento lo concretaron cerca de las 03:30 horas, cuando fueron alertados a través del Sistema Integral de Seguridad 911, que en inmediaciones de calles Güemes y Valdés Peña se estaría produciendo un altercado entre varias personas, por tal motivo de manera inmediata se dirigieron al lugar, donde estos al notar la presencia policial se dieron a la fuga, por lo que se logra la demora e identificación de un hombre mayor de edad, quien tenía en su poder un arma blanca -machete-, una resortera de fabricación casera -gomera- y varias piedras.

Posteriormente, en la mañana de hoy 30-10-25, encontrándose sobre Avenida Maipú y calle Mercedita de San Martín de esta ciudad, visualizaron a un sujeto merodeando a bordo de una bicicleta -playera-, observando el interior de los domicilios y vehículos de la zona, por lo que se procedió a identificación y posterior demora de un joven mayor de edad alias -cascostito-, quien además tras las primeras averiguaciones registraría antecedentes policiales.

En ambos casos, los demorados junto a los secuestrado en cada oportunidad, fueron trasladados hasta las comisarias jurisdiccionales donde se prosiguen con las diligencias del caso.