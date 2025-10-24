viernes, 24 de octubre de 2025

En diferentes procedimientos la Policía demoró a dos personas con antecedentes policiales

En la madrugada de hoy 24-10-25, efectivos policiales del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada N° 1 y 5, dependientes del Departamento de Distritos Policiales y Unidades Operativas, realizando sus labores de prevención de ilícitos e identificación de personas, demoraron a dos personas con antecedentes policiales.

El primer procedimiento fue realizado por los efectivos del – G.R.I.M. I-, cerca de la media noche, cuando son alertados por el S.I.S. 911, sobre una persona con aparentes intenciones delictivas por Avenida 3 de Abril y calle Blas Benjamín de la Vega, por lo que de manera inmediata acudieron al lugar, logrando por calle Chaco y Rivadavia, visualizar e identificar a un joven – de 26 años de edad- quien entre sus pertenencias llevaba -un par de espejos de motocicleta, entre otras cosas-,de las cuales no supo justificar su procedencia, siendo posteriormente demorado, además, tras las correspondientes averiguaciones resultó poseer antecedentes policiales.

De igual forma, personal del -G.R.I.M. V- alrededor de las 01:00 horas, observaron y demoraron, por calles N° 480 y Los Milagros, a un hombre – mayor de edad, alias Chiqui- quien observaba los domicilios de la zona, causando intranquilidad.

Los demorados fueron trasladados a las correspondientes comisarias jurisdiccionales, donde se continuaron con los tramites de rigor en cada caso.