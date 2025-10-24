En diferentes procedimientos la Policía demoró a dos personas con antecedentes policiales

El primer procedimiento
fue realizado por los efectivos del – G.R.I.M. I-, cerca de la media noche,
cuando son alertados por el S.I.S. 911, sobre una persona con aparentes
intenciones delictivas por Avenida 3 de Abril y calle Blas Benjamín de la Vega,
por lo que de manera inmediata acudieron al lugar, logrando por calle Chaco y
Rivadavia, visualizar e identificar a un joven – de 26 años de edad- quien
entre sus pertenencias llevaba -un par de espejos de motocicleta, entre otras
cosas-,de las cuales no supo justificar su procedencia, siendo posteriormente
demorado, además, tras las correspondientes averiguaciones resultó poseer
antecedentes policiales.
De igual forma, personal
del -G.R.I.M. V- alrededor de las 01:00 horas, observaron y demoraron, por
calles N° 480 y Los Milagros, a un hombre – mayor de edad, alias Chiqui- quien
observaba los domicilios de la zona, causando intranquilidad.
Los demorados fueron trasladados a las correspondientes comisarias jurisdiccionales, donde se continuaron con los tramites de rigor en cada caso.