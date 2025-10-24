viernes, 24 de octubre de 2025

En operativos de prevención demoraron a dos personas con antecedentes delictivos

Personal policial dependientes del Destacamento San Marcos, durante la madrugada de ayer 23-10-25, tras hallarse efectuando sus tareas específicas de prevención lograron en distintas circunstancias la demora de dos jóvenes mayores de edad, ambos con antecedentes delictivos.

El primer procedimiento, lo concretaron alrededor de las 00:45 horas por Avenidas Teniente Ibáñez y La Paz, luego de ser alertados por el Sistema Integral de Seguridad 911, sobre un sujeto quien momentos antes habría ingresado al interior del patio de un local comercial, tras saltando el muro perimetral del mismo.

Por lo que, de forma inmediata los uniformados dieron inicio a la búsqueda del mismo, logrando de esta manera visualizarlo y demorarlo en la vía pública, tratándose de un mayor de 25 años de edad, alias “marito”, quien, además, poseía antecedentes por delitos contra la propiedad.

Posteriormente, pasada las 02:00 horas y continuando con las tareas de prevención, más precisamente por Avenida Sarmiento y calle Santa Cruz del Barrio las Tejas observaron merodeando a un joven quien visualizaba detenidamente el interior de los domicilios, por lo que, a modo de prevención procedieron a la identificación y posterior demora del mismo, tratándose de un mayor de 24 años de edad; asimismo, tras las primeras averiguaciones realizadas se determinó que poseía antecedentes delictivos.

En ambos casos, los demorados fueron trasladados hasta las comisarias jurisdiccionales correspondientes a fin de continuar con las diligencias del caso.