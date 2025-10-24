En operativos de prevención demoraron a dos personas con antecedentes delictivos

El primer procedimiento, lo concretaron alrededor
de las 00:45 horas por Avenidas Teniente Ibáñez y La Paz, luego de ser
alertados por el Sistema Integral de Seguridad 911, sobre un sujeto quien
momentos antes habría ingresado al interior del patio de un local comercial,
tras saltando el muro perimetral del mismo.
Por lo que, de forma inmediata los uniformados
dieron inicio a la búsqueda del mismo, logrando de esta manera visualizarlo y
demorarlo en la vía pública, tratándose de un mayor de 25 años de edad, alias
“marito”, quien, además, poseía antecedentes por delitos contra la propiedad.
Posteriormente, pasada las 02:00 horas y
continuando con las tareas de prevención, más precisamente por Avenida
Sarmiento y calle Santa Cruz del Barrio las Tejas observaron merodeando a un
joven quien visualizaba detenidamente el interior de los domicilios, por lo
que, a modo de prevención procedieron a la identificación y posterior demora
del mismo, tratándose de un mayor de 24 años de edad; asimismo, tras las primeras
averiguaciones realizadas se determinó que poseía antecedentes delictivos.
En ambos casos, los demorados fueron trasladados
hasta las comisarias jurisdiccionales correspondientes a fin de continuar con
las diligencias del caso.