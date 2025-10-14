En tareas de prevención, la Policía recuperó una motocicleta robada

En la jornada de ayer 13-10-25, efectivos policiales con prestación de servicio en el Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada N° 2, momentos en que se encontraban realizando recorridas de prevención de ilícitos por inmediaciones de calles Ex Vía y Castelli, visualizaron a dos sujetos llevando a cuestos una motocicleta de dudosa procedencia y al notar la presencia policial se dan a la fuga, dejando abandonado el rodado en la vía pública.
Por tal motivo, los mencionados
efectivos procedieron al secuestro preventivo de una motocicleta -marca Zanella
modelo ZB 110 c.c-, y tras realizar las primeras averiguaciones resulto que la
misma habría sido recientemente sustraída.
Al respecto, la motocicleta fue trasladada hasta la dependencia policial jurisdiccional donde se llevan adelante las diligencias del caso.