En tareas de prevención la Policía demoró a un hombre por ocasionar disturbios en la vía pública

En la tarde de hoy 24-10-25, efectivos policiales del Destacamento San Marcos, realizando sus labores especificas en prevención de ilícitos, demoraron a un hombre por hallarse ocasionando disturbios en la vía pública.
El procedimiento fue
realizado cerca de las 19:00 horas, cuando por calles 2 de abril, en las
inmediaciones del sector de las 130 viviendas, observaron e identificaron a un
hombre – de 29 años de edad, alias Pachu- causando disturbios, molestando a los
transeúntes de la zona, quien, además, según las primeras averiguaciones
efectuadas poseía antecedentes policiales por delitos contra la propiedad.
El demorado fue trasladado a la Comisaria Séptima Urbana, donde se continuaron con los tramites de rigor.