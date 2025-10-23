En Tucumán localizaron una camioneta vinculada a un accidente fatal en San Cosme

En la jornada de hoy 23-10-25, efectivos policiales dependientes de la Unidad Regional I - San Luis del Palmar a cargo del Comisario Inspector Toledo Marcial, trabajando de manera conjunta y mancomunada con sus pares de la Provincia de Tucumán, a cargo del Comisario Campero Néstor, en colaboración con la Unidad Fiscal de Investigaciones interviniente, tras diligenciar una orden de allanamiento mediante exhorto, en un inmueble situado en la intersección de calle 16 y calle 15 - Villa Mariano Moreno, Las Talitas - Tucumán, procedieron al secuestro de una camioneta y un tráiler que –según las tareas investigativas realizadas- tendrían relación con un siniestro vial, con consecuencia fatal, ocurrido el pasado 03-10-25 por Ruta Nacional 12, en el kilómetro 1052 - San Cosme.
El procedimiento fue concretado en horas de esta mañana de hoy, tras haber efectuado previamente una paciente tarea investigativa y recolección de datos, que incluyo el registro de cámaras de seguridad, por parte del área de investigaciones a cargo del Oficial Auxiliar Meza Gabriel, y del Oficial Ayudante Martinez Rodrigo encargado del Área de Operaciones, de la Unidad Regional I y con la cooperación del Sargento Ayudante López Gonzalo, dependiente de la sección investigaciones de la Comisaría de distrito San Cosme, que los llevo hasta la provincia de Tucumán, lugar donde con la valiosa colaboración de sus pares de la Comisaría primera de esa provincia y mediante un exhorto diligenciaron un allanamiento, lo que posibilito hallar el rodado con un trailer, el cual tendría vinculacion con el hecho que se investiga, haciendo mención que este rodado tras protagonizar el siniestro habría huido del lugar.
Además de los rodados secuestrados, vinculado presuntamente al hecho, se procedió a identificar a tres personas, quienes en principio estarían sindicados como los presuntos autores, por lo que fueron puestos a disposición de la justicia, continuándose con los tramites que corresponden.