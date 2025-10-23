jueves, 23 de octubre de 2025

Encontraron muerta a una mujer que era intensamente buscada en Goya: Hay cuatro demorados

Efectivos Policiales de la Comisaría de Distrito Sexta de Goya, continúan con las labores investigativas al tomar conocimiento ayer en horas de la tarde, en que fue encontrada una mujer sin vida en una zona de zanjón en cercanías de un vertedero municipal de esa localidad y que la misma venía siendo buscada por la policía desde las últimas horas y por el cual actualmente se encuentran demoradas cuatro personas.

Mientras que personal policial de diversas dependencias se encontraban abocados a las tareas de búsqueda de una mujer identificada con el apellido Fernández (44) y como fruto de las diversas tareas de rastrillaje es que los uniformados lograron hallar a la misma lamentablemente sin vida en una zona de zanjón en cercanías de un vertedero municipal de esa localidad, en avanzado estado de descomposición y que a simple vista no evidenciaba lesión por algún tipo en su primer examen médico.

Es por ello que, de forma inmediata, realizaron su presencia los peritos y autoridades Judiciales en turno quienes constaron el lugar, y posteriormente con la colaboración de los Bomberos Voluntarios procedieron a extraer el cuerpo de esa mujer del lugar y quien fuera reconocida por las prendas de vestir y sus características físicas.

Cabe mencionar que según las primeras diligencias esta mujer habría sido visto con vida el día sábado, pero su hermano dio aviso al personal policial de su ausencia radicando la correspondiente denuncia antes de ayer martes, por lo que las diversas dependencias de la zona comenzaron con las diferentes tareas de búsqueda de la misma, hasta que fuera localizada en la jornada de ayer, por lo que con los avances de la investigación en principio procedieron a la demora de cuatro personas mayores de edad, entre ellos quien sería su pareja, para determinar si tendrían algún tipo de vinculación con la presente investigación.  

El cuerpo de la mujer fallecida fue trasladado hasta la morgue del hospital local y posteriormente trasladada hasta el Centro Médico Forense de nuestra capital, a efectos de que se le practique una autopsia y determinar fehacientemente las causales de su fallecimiento, continuándose con múltiples tareas investigativas, para poder dilucidar realmente lo acontecido.

En el lugar se realizaron las diligencias de rigor, en tanto que, en la mencionada Comisaría, se continúan con el legajo judicial del caso, prosiguiéndose con las investigaciones al respecto.