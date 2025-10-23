Encontraron muerta a una mujer que era intensamente buscada en Goya: Hay cuatro demorados

Es por ello que, de forma inmediata, realizaron
su presencia los peritos y autoridades Judiciales en turno quienes constaron el
lugar, y posteriormente con la colaboración de los Bomberos Voluntarios
procedieron a extraer el cuerpo de esa mujer del lugar y quien fuera reconocida
por las prendas de vestir y sus características físicas.
Cabe mencionar que según las primeras diligencias
esta mujer habría sido visto con vida el día sábado, pero su hermano dio aviso
al personal policial de su ausencia radicando la correspondiente denuncia antes
de ayer martes, por lo que las diversas dependencias de la zona comenzaron con
las diferentes tareas de búsqueda de la misma, hasta que fuera localizada en la
jornada de ayer, por lo que con los avances de la investigación en principio
procedieron a la demora de cuatro personas mayores de edad, entre ellos quien
sería su pareja, para determinar si tendrían algún tipo de vinculación con la
presente investigación.
El cuerpo de la mujer fallecida fue trasladado hasta
la morgue del hospital local y posteriormente trasladada hasta el Centro Médico
Forense de nuestra capital, a efectos de que se le practique una autopsia y
determinar fehacientemente las causales de su fallecimiento, continuándose con
múltiples tareas investigativas, para poder dilucidar realmente lo acontecido.
En el lugar se realizaron las diligencias de
rigor, en tanto que, en la mencionada Comisaría, se continúan con el legajo
judicial del caso, prosiguiéndose con las investigaciones al respecto.