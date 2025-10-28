Encontraron muerto al hombre que era intensamente buscado en Santo Tomé

Este martes por la mañana se confirmó el hallazgo sin vida de Ceferino Ramón Fernández, el hombre de Santo Tomé que se encontraba desaparecido desde el sábado a la madrugada cuando había salido de su casa.
Se trata de Ceferino Férnandez que el sabado a la madrugada salió de su hogar y desde entonces no había rastro suyo.
El lamentable desenlace fue confirmado por fuentes policiales al sitio Urgente Santo Tomé. El cuerpo fue hallado en una zona conocida como "El Empalme". Los investigadores del caso tratan de esclarecer cómo se originó su fallecimiento.