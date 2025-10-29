Esquina: Demoran a un joven y recuperan una motocicleta robada

El procedimiento lo realizaron los citados
efectivos luego de tomar conocimiento sobre la sustracción de una motocicleta –
marca Honda Biz-, por lo que de manera inmediata, iniciaron diversas labores
investigativas y amplios rastrillajes por la zona, logrando por Ruta Nacional
N° 12 al kilómetro 667 aproximadamente, visualizar e identificar a un joven –
de 18 años de edad- quien iba a bordo de un rodado con similares
características, el cual, tras las correspondientes averiguadores resulto ser
el denunciado como sustraído, procediendo a la demora del mismo.
El rodado recuperado y el demorado fueron puestos
a disposición de la Unidad Fiscal en turno y trasladados a la citada
dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.