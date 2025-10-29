miércoles, 29 de octubre de 2025

Esquina: Demoran a un joven y recuperan una motocicleta robada

Ayer 28-10-25 cerca de las 14:00 horas, efectivos policiales de la Comisaria de Distrito Primera de Esquina, tras un rápido y eficaz accionar, lograron hallar y recuperar una motocicleta que fuera recientemente sustraída. Por el hecho, un joven se encuentra demorado y sindicado como presunto autor del hecho.

El procedimiento lo realizaron los citados efectivos luego de tomar conocimiento sobre la sustracción de una motocicleta – marca Honda Biz-, por lo que de manera inmediata, iniciaron diversas labores investigativas y amplios rastrillajes por la zona, logrando por Ruta Nacional N° 12 al kilómetro 667 aproximadamente, visualizar e identificar a un joven – de 18 años de edad- quien iba a bordo de un rodado con similares características, el cual, tras las correspondientes averiguadores resulto ser el denunciado como sustraído, procediendo a la demora del mismo.

El rodado recuperado y el demorado fueron puestos a disposición de la Unidad Fiscal en turno y trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.