Esquina: Dos hombres resultaron heridos tras una gresca

Conforme a las primeras averiguaciones e
información inicial obtenida, el hecho se habría registrado cerca de las 22:30
horas, en inmediaciones del Barrio Itati, lugar donde un hombre de apellido Romero
de 31 años de edad, y otro hombre de apellido Revoledo de 66 años de edad, aparentemente
resultaron lesionados tras protagonizaron un altercado entre sí.
A consecuencia de este hecho, ambos fueron
auxiliados y trasladados al nosocomio local, donde se determinó que el hombre
de apellido Romero tendría lesiones compatibles con las producidas por un arma blanca
-cuchillo 30 cm aprox.-, mientras que el otro hombre de apellido Rovoledo
presentaría lesiones de consideración.
Al respecto, se secuestró dicha arma blanca vinculada con el hecho y en la citada dependencia policial se prosigue con las diligencias que corresponden.