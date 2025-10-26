domingo, 26 de octubre de 2025

Esquina: Dos hombres resultaron heridos tras una gresca

En horas de la noche de ayer 25-10-25, efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Segunda de Esquina, en colaboración con la unidad fiscal en turno, dieron inicio a labores de investigación, en relación a un hecho que se habría registrado en esa localidad, donde dos hombres habrían resultado con lesiones de diferente consideración, aparentemente tras protagonizar un altercado entre ambos.

Conforme a las primeras averiguaciones e información inicial obtenida, el hecho se habría registrado cerca de las 22:30 horas, en inmediaciones del Barrio Itati, lugar donde un hombre de apellido Romero de 31 años de edad, y otro hombre de apellido Revoledo de 66 años de edad, aparentemente resultaron lesionados tras protagonizaron un altercado entre sí.

A consecuencia de este hecho, ambos fueron auxiliados y trasladados al nosocomio local, donde se determinó que el hombre de apellido Romero tendría lesiones compatibles con las producidas por un arma blanca -cuchillo 30 cm aprox.-, mientras que el otro hombre de apellido Rovoledo presentaría lesiones de consideración.

Al respecto, se secuestró dicha arma blanca vinculada con el hecho y en la citada dependencia policial se prosigue con las diligencias que corresponden.