Esquina: Murío un hombre que estaba internado tras ser apuñalado en una gresca, hay un demorado

Cabe recordar, que el suceso
ocurrió entre dos personas en el Barrio 35 viviendas, por calles Balestra y
Berón de Astrada de esa localidad y como saldo un hombre de apellido Godoy
resultó con lesiones de arma blanca, por lo que fue trasladado hasta el
hospital local por presentar lesiones graves. Por esta razón, al tomar
conocimiento la policía realizo múltiples tareas investigativas que derivaron
luego en una orden de allanamiento sobre la vivienda del supuesto agresor, en
calles los Ceibos entre Marcelino Dávila y José Hernández, donde con la
colaboración de la Prefectura Naval Argentina, procedieron a la detención del
supuesto autor, un hombre de apellido Arevalo – de 20 años de edad-. En cuanto
al lesionado permaneció internado en el hospital de Goya hasta la fecha, donde
cerca de las 04:00horas habrían informado su fallecimiento.
El detenido continúa a disposición de la justicia y en tanto las diligencias correspondientes se realizan en la Comisaría de Distrito Segunda de Esquina.