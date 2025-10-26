domingo, 26 de octubre de 2025

Esquina: Murío un hombre que estaba internado tras ser apuñalado en una gresca, hay un demorado

En la madrugada de hoy 26-10-25, efectivos policiales de la Comisaria de Distrito Segunda de Esquina, tomaron conocimiento del deceso de un hombre – mayor de edad-, que se encontraba internado desde el pasado 28-09-25, luego de que el mismo resultara con lesiones graves producidas en su humanidad, aparentemente compatibles con arma blanca, presuntamente tras protagonizar una riña. Por el hecho se encuentra detenida una persona, sindicada como supuesto autor.

Cabe recordar, que el suceso ocurrió entre dos personas en el Barrio 35 viviendas, por calles Balestra y Berón de Astrada de esa localidad y como saldo un hombre de apellido Godoy resultó con lesiones de arma blanca, por lo que fue trasladado hasta el hospital local por presentar lesiones graves. Por esta razón, al tomar conocimiento la policía realizo múltiples tareas investigativas que derivaron luego en una orden de allanamiento sobre la vivienda del supuesto agresor, en calles los Ceibos entre Marcelino Dávila y José Hernández, donde con la colaboración de la Prefectura Naval Argentina, procedieron a la detención del supuesto autor, un hombre de apellido Arevalo – de 20 años de edad-. En cuanto al lesionado permaneció internado en el hospital de Goya hasta la fecha, donde cerca de las 04:00horas habrían informado su fallecimiento.              

El detenido continúa a disposición de la justicia y en tanto las diligencias correspondientes se realizan en la Comisaría de Distrito Segunda de Esquina.