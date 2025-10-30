Fuertes controles a carnicerías Bella Vista

Personal Policial de Seguridad Rural y Ecológica de Bella Vista, dentro del contexto del “Plan Integral de Seguridad Integral y Prevención del Abigeato y Control Masivo de Carnicerías”, diagramado por la Jefatura de Policía e implementado en el ámbito de toda la provincia, en la jornada de ayer 29-10-25, realizaron el control de diferentes carnicerías de esa ciudad.
En este contexto, se inspeccionar diferentes
carnicerías, para lo cual contaron con la valiosa colaboración de personal de
veterinarios de bromatología de la municipalidad local.
Cabe señalar que el contralor finalizó sin novedad ya que los comercios inspeccionados contaban con todas las documentaciones exigidas por ley para el expendio de carne al público.