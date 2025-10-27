Gendarmes abrieron encomiendas y encontraron mercadería sin aval legal

Se trata de 211 bultos que poseían 489 neumáticos y un total de 18.000 atados de cigarrillos en infracción a la Ley 22.415 “Código Aduanero” debido a no poseer alguna documentación que avale ese traslado.
Los funcionarios de la Sección Núcleo dependiente del Escuadrón 57 “Santo Tomé” realizaron la apertura de encomiendas que habían sido decomisadas por personal del Control Fijo “Cuay Grande”.
En presencia de testigos, los uniformados pudieron constatar que se trataba de 211 bultos con 489 neumáticos (de diferentes marcas y medidas) y 18.000 paquetes de cigarrillos de origen extranjero.
Ante esa situación, el Juzgado Federal de Paso de Los Libres junto a la Fiscalía Federal dispuso el secuestro de la mercadería por infracción a la Ley 22.415 “Código Aduanero” y que quede a disposición personal de A.R.C.A Delegación Santo Tomé.