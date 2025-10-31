Gendarmes realizaron donaciones a una Escuela de la provincia de Corrientes

La Institución educativa N° 532 de la localidad de Saladas que lleva el nombre “Gendarmería Nacional” conmemora su 108° aniversario.
A los fines de apoyar el proceso educativo de los niños y el bienestar de sus familias, la presencia del personal de la Fuerza consistió en la entrega de una donación significativa de alimentos, ropa y juguetes a la institución educativa, la cual fue recibida con gratitud por toda la comunidad.
Esta acción refleja el compromiso de Gendarmería Nacional con la educación y el bienestar de las comunidades en las que se inserta, fortaleciendo los lazos con las instituciones locales.