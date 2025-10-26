domingo, 26 de octubre de 2025

Gobernador Martínez: Un hombre murió electrocutado

En horas de la madrugada de hoy 26-10-25, efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Gobernador Martínez, tomaron conocimiento que, en el Paraje Crucecita, se encontraría una persona que habría sido alcanzado por una descarga eléctrica y lo cual le habría provocado su deceso.

Según las primeras diligencias efectuadas y la información inicial obtenida, un operario de apellido Lencina -hombre mayor de edad-, aparentemente en circunstancias en que el mismo se encontraba realizando trabajos en un transformador en la vía pública, oportunidad en que por causas que se desconocen, habría recibido una descarga eléctrica por un cable de alta tensión, quedando colgado por su prendedor, ante lo cual fue auxiliado por otras personas que se encontraban en el lugar y trasladado hasta el Hospital de Santa Lucia, donde ya habría ingresado sin vida.  

Al respecto, se llevaron a cabo las diligencias y tramites de rigor del caso, dándose intervención a la autoridad judicial correspondiente, desconociéndose más detalles u pormenores que rodearon a este lamentable hecho.