Gobernador Martínez: Un hombre murió electrocutado

Según las primeras diligencias efectuadas y la
información inicial obtenida, un operario de apellido Lencina -hombre mayor de
edad-, aparentemente en circunstancias en que el mismo se encontraba realizando
trabajos en un transformador en la vía pública, oportunidad en que por causas
que se desconocen, habría recibido una descarga eléctrica por un cable de alta
tensión, quedando colgado por su prendedor, ante lo cual fue auxiliado por
otras personas que se encontraban en el lugar y trasladado hasta el Hospital de
Santa Lucia, donde ya habría ingresado sin vida.
Al respecto, se llevaron a cabo las diligencias y tramites de rigor del caso, dándose intervención a la autoridad judicial correspondiente, desconociéndose más detalles u pormenores que rodearon a este lamentable hecho.