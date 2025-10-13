Golpe al narcotráfico: La Policía secuestró más de 35 kg. de floración de marihuana, hay dos demorados

En horas de la noche de hoy 13-10-25, personal policial dependientes de la Unidad Especial Anti arrebatos momentos en que realizaban recorridas de prevención observaron a dos personas trasladando varios bultos de dudosa procedencia en su poder y quienes al notar la presencia policial emprenden su huida, iniciándose una persecución en el cual arrojan dichos elementos en una zona de pasillo ubicado por calle Esteban Bajac a la altura del 4.100 aproximadamente del Barrio Sol de Mayo.
Por tal motivo, posteriormente los mencionados efectivos con la autorización judicial respectiva procedieron al secuestró preventivo de 05 bultos con varios paquetes en su interior conteniendo floración de origen vegetal, por lo que se solicitó la presencia de personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado, quienes efectuaron el correspondiente narcotes, arrojando positivo para marihuana, siendo 65 paquetes, con un total de 35,557 kilogramos, dando un aforo aproximado de 127 millones de pesos. En el marco investigativo, existen dos hombres mayores de edad demorados. También, colaboraron en el lugar efectivos del Grupo PAR quienes efectuaron la cobertura de seguridad del caso.
En el lugar se hizo presente el Señor Jefe de Policía Comisaria General Lic. Miguel Ángel Leguizamón, el Subjefe Comisario General Walter Dario Aceval, el Director General de Seguridad y Prevención del Delito Comisario General Lic. José Mario Galarza y Director de Seguridad Metropolitana Comisario Mayor Alberto Cano, quienes destacaron el accionar del personal interviniente y felicitaron el trabajo llevado a cabo.