sábado, 25 de octubre de 2025

Goya: Demoran a un joven y recuperan dos bicicletas robadas

Efectivos policiales de la Comisaría de distrito primera de Goya, en el marco de labores de investigación desplegadas en colaboración con la unidad fiscal interviniente, finalmente lograron hallar y recuperar dos bicicletas que fueran denunciadas como sustraídas y demoraron a un sujeto, sindicado como presunto autor del hecho.

Los distintos trabajos de investigación dieron inicio, luego de tomar conocimiento de la sustracción en diferentes hechos, de dos bicicletas –marca Top mega- y –marca SLP-, ante lo cual y de forma inmediata iniciaron diversos trabajos de investigación, y tras observar camras de seguridad posibilitó identificar al presunto autor, en este sentido, finalmente hallaron y recuperaron dichos rodados, procediendo a la demora de quien sería sindicado como presunto autor del hecho.

El demorado junto a las bicicletas recuperadas fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los tramites que corresponden.