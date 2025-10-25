Goya: Demoran a un joven y recuperan dos bicicletas robadas

Los distintos trabajos de investigación dieron
inicio, luego de tomar conocimiento de la sustracción en diferentes hechos, de
dos bicicletas –marca Top mega- y –marca SLP-, ante lo cual y de forma
inmediata iniciaron diversos trabajos de investigación, y tras observar camras
de seguridad posibilitó identificar al presunto autor, en este sentido,
finalmente hallaron y recuperaron dichos rodados, procediendo a la demora de quien
sería sindicado como presunto autor del hecho.
El demorado junto a las bicicletas recuperadas
fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo
trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los
tramites que corresponden.