Goya: En un operativo policial recuperaron una moto que fue robada en Santa Lucía

En la mañana de ayer 13-10-25, efectivos policiales de la Comisaria de Distrito Primera de Goya realizando control vehicular e identificación de personas, recuperaron una motocicleta que fue denunciada como sustraída días atras en la localidad de Santa Lucia.
El procedimiento se habría realizado en inmediaciones de la jurisdicción, donde identificaron a un joven a bordo de una motocicleta – marca honda wave 110 cc.- quien no contaba con las documentaciones que acrediten la propiedad del rodado, además, tras las correspondientes averiguaciones, la misma poseía pedido de secuestro, por hallarse denunciada como sustraída en la localidad de Santa Lucia.
El rodado secuestrado fue puesto a disposición de las autoridades judiciales correspondientes, siendo trasladada a la citada dependencia donde se continuaron con los tramites de rigor.