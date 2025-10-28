Goya: Encuentran a una mujer que deambulaba en Ruta Nacional Nº12

Anoche, cerca de las 23:10 hs, personal de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Goya que patrullaba la Ruta Nacional Nº12, a la altura del Paraje Granja Amelia (Km 781,5), divisó a una mujer desorientada caminando sola al borde de la ruta con el peligro que eso significa , y preguntando casa por casa si vivía allí.
Al ser entrevistada, no pudo brindar su nombre ni domicilio. Ante esta situación, el personal policial a cargo del Of. Subayudante Pedro Bordón dio intervención al sistema de emergencias 911, que derivó el caso a la Comisaría de la Mujer y el Menor Segunda de Goya para continuar con los trámites correspondientes para identificar a la mujer y ubicar a sus familiares.