Goya: Intervinieron un criadero ilegal de Pitbulls

La Policía Rural y Ecológica actuó sobre la denuncia de un criadero no habilitadoLa Unidad Especial de Seguridad Rural de Goya intervino en una vivienda de calle República del Líbano, donde se vendían cachorros pitbull sin autorización y en mal estado.
Por orden del fiscal rural Dr. Omar Cáceres, se realizó la entrega voluntaria de dos perros adultos y cuatro cachorros, que fueron trasladados para revisión veterinaria y luego puestos al cuidado de la Fundación Esperanza Animal.
La Policía continúa con los controles en criaderos clandestinos para prevenir el maltrato y la venta ilegal de animales.