lunes, 6 de octubre de 2025

Goya: Joven demorado tras robar un compresor

Efectivos policiales dependientes de la Comisaria de Distrito Tercera de Goya, en colaboración con la Unidad Fiscal de Investigación llevaron adelante tareas investigativas en relación a un hecho delictivo registrado en un domicilio de esa localidad, lugar donde persona desconocida sustrajo un compresor.

Por el hecho, finalmente en horas de la mañana de hoy 06-10-25, los citados efectivos lograron hallar y secuestrar el mencionado elemento denunciado como sustraído; así también detener a un joven -de 21 años de edad-, quien estaría sindicado como el presunto autor del hecho.

Al respecto, la persona detenida y elemento recuperado fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la citada comisaria a fin de continuar con las diligencias del caso.