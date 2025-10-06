Goya: Joven demorado tras robar un compresor

Efectivos policiales dependientes
de la Comisaria de Distrito Tercera de Goya, en colaboración con la Unidad
Fiscal de Investigación llevaron adelante tareas investigativas en relación a
un hecho delictivo registrado en un domicilio de esa localidad, lugar donde
persona desconocida sustrajo un compresor.
Por el hecho, finalmente en horas
de la mañana de hoy 06-10-25, los citados efectivos lograron hallar y
secuestrar el mencionado elemento denunciado como sustraído; así también
detener a un joven -de 21 años de edad-, quien estaría sindicado como el presunto
autor del hecho.
Al respecto, la persona detenida y elemento recuperado fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la citada comisaria a fin de continuar con las diligencias del caso.