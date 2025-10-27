Goya: La Policía recuperó elementos robados, hay un detenido

El procedimiento lo realizaron los mencionados
policías, tras tomar conocimiento del accionar delictivo, es por ello, que de
forma inmediata iniciaron un intenso trabajo de investigación, con un amplio
rastrillaje por distintas zonas, lo que posibilitó identificar localizar y aprehender
al presunto autor, un hombre mayor de edad y secuestraron de entre sus pertenencias,
un arma blanca -arma casera-, una olla -marca Essen-, una panquequera, una
riñonera documentaciones y dinero en efectivo, los cuales habrían sido
denunciados recientemente como sustraídos.
El aprehendido y lo secuestrado fueron
trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los
trámites que corresponden.