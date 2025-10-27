lunes, 27 de octubre de 2025

Goya: La Policía recuperó elementos robados, hay un detenido

En la madrugada de hoy 27-10-25, efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Primera de Goya, en colaboración con la unidad fiscal en turno, en el marco de labores de investigación en relación a un hecho delictivo, finalmente lograron la demora del presunto autor y el secuestro de varios elementos que estarían vinculados a la causa.

El procedimiento lo realizaron los mencionados policías, tras tomar conocimiento del accionar delictivo, es por ello, que de forma inmediata iniciaron un intenso trabajo de investigación, con un amplio rastrillaje por distintas zonas, lo que posibilitó identificar localizar y aprehender al presunto autor, un hombre mayor de edad y secuestraron de entre sus pertenencias, un arma blanca -arma casera-, una olla -marca Essen-, una panquequera, una riñonera documentaciones y dinero en efectivo, los cuales habrían sido denunciados recientemente como sustraídos.

El aprehendido y lo secuestrado fueron trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.